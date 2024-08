Fangda Carbon New Material stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fangda Carbon New Material äußerte sich am 28.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat Fangda Carbon New Material im vergangenen Quartal 131,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fangda Carbon New Material 179,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at