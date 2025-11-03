Fangda Carbon New Material stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fangda Carbon New Material hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,02 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 931,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 799,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at