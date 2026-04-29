Fangda Special Steel Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fangda Special Steel Technology hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,110 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 4,00 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fangda Special Steel Technology 4,35 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at