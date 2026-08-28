Fangda Special Steel Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fangda Special Steel Technology ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fangda Special Steel Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 4,03 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fangda Special Steel Technology 4,35 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at