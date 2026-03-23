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23.03.2026 06:31:29
Fangda Special Steel Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fangda Special Steel Technology hat sich am 21.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,91 Prozent auf 5,00 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 0,410 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fangda Special Steel Technology 0,110 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 15,14 Prozent auf 18,20 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Fangda Special Steel Technology 21,44 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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