13.02.2026 06:31:29
Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38 004,75 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58 336,64 Milliarden ARS ausgewiesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 mit einem Umsatz von insgesamt 199 968,69 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 138 650,53 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 44,22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
