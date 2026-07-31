Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 57 441,86 Milliarden ARS im Vergleich zu 45 739,93 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at