Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 im vergangenen Quartal 60 387,67 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 53 665,65 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at