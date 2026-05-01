Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fannie Mae CertDeposito ArgRepr 1 präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 56 283,61 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41 961,62 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at