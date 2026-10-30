Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,26 Milliarden USD – eine Minderung von 0,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,40 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at