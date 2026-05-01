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01.05.2026 06:31:29
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,16 Prozent auf 39,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,75 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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