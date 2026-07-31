Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 39,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at