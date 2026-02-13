Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,59 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) einen Umsatz von 38,03 Milliarden USD eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 160,56 Milliarden USD im Vergleich zu 151,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at