29.10.2025 13:44:27
Fannie Mae Profit Declines In Q3
(RTTNews) - Federal National Mortgage Association (FNMA), Wednesday reported third-quarter financial results, posting a net income of $3.86 billion compared to $4.04 billion in the previous year.
On per share basis, earnings stood at $0, which was in line with previous year's figures.
Analysts, on average, estimated earnings of $0.68 per share for the quarter.
Net revenues amounted to $7.3 billion compared to last year's $7.34 billion.
Net interest income declined to $7.184 billion from $7.275 billion in the prior year quarter.
Monday, FNMA closed at $11.50, down 0.35 percent on the OTC Markets.
