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28.10.2026 12:46:13
Fannie Mae Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Fannie Mae (FNMA.OB):
Earnings: $1.037 billion in Q3 vs. $10 million in the same period last year. EPS: $0.18 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $7.651 billion in Q3 vs. $7.307 billion in the same period last year.
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