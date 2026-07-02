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02.07.2026 12:28:16

Fans in short supply as next UK heatwave approaches, says Currys

Retailer says sharp rise in fan sales over the latest heatwave weekend left stores scrambling to source stockBusiness live – latest updatesThe boss of Currys has said supplies of air conditioning and fans are “tight” ahead of another UK heatwave, expected next week, after a boom in sales sent retailers scrambling to source new stock.Alex Baldock, chief executive of the electrical goods retailer, said cooling kit had been “flying off the shelves” during June’s record heat in England. Sales of fans were up nearly 3,000% over the most recent heatwave weekend compared with a week earlier, while air conditioning sales increased 330%. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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