Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.09.2026 01:43:20
Fantastic News for Apple Stock Investors!
Apple (NASDAQ: AAPL) announced a new foldable iPhone that could be the catalyst that causes sales to surge.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 8, 2026. The video was published on Sept. 10, 2026.
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