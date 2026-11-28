SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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28.11.2026 17:01:02
Fantastic News for SpaceX Stock Investors!
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) pulled off one of the biggest IPOs in history this year, partly because of the company's aggressive vision and goals, including making space tourism more accessible and building a human colony on Mars. It's hard to see how that's going to be possible anytime soon, but provided SpaceX can achieve some of its ambitions, the company might deliver life-changing returns over the long run. And recently, SpaceX got one step closer to meeting one of its objectives. Here's what investors need to know.
Image source: Getty Images.
Much of the optimism surrounding SpaceX's future stems from its potential in the artificial intelligence (AI) market. SpaceX argued that it could tap into a $26.5 trillion AI opportunity. That number sounds unrealistic, but the company's recent financial results indicate that its AI business is booming. In the third quarter, SpaceX's revenue increased by 161% year over year to $14.6 billion. The company's Super Intelligence segment posted $7.6 billion in revenue, up 830% compared to the year-ago period.
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23.11.26
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21.11.26
|Milliarden-Beteiligung bleibt im Depot: CZ trotzt Mega-Hack und Elon Musks Spott um seine SpaceX-Aktien (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 268 Dollar (dpa-AFX)
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18.11.26
|Wadephul zu Dreiergipfel: Bei Ukraine Europa an den Tisch (dpa-AFX)
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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17.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|121,14
|2,33%
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