Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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01.10.2026 22:07:01

Fantastic News for SpaceX Stock Investors

Space Exploration Technologies' (NASDAQ:SPCX) highly anticipated IPO broke records, becoming the largest in history and underscoring how excited many investors were about the company's prospects. However, SpaceX has moved sideways (at best) since going public. Thankfully for the bulls, there are still good reasons to think SpaceX could beat the market over the long run, and a recent development highlights that.

Image source: The Motley Fool.

SpaceX's current workhorse rocket is Falcon 9. The company first launched it in 2010 and describes it as the first orbital-class, rapidly reusable rocket. Falcon 9 has been instrumental in helping SpaceX significantly reduce launch costs and in building a constellation of Low Earth Orbit satellites for its connectivity business. The company now dominates the satellite-based connectivity and space launch markets.

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28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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