Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.10.2026 22:07:01
Fantastic News for SpaceX Stock Investors
Space Exploration Technologies' (NASDAQ:SPCX) highly anticipated IPO broke records, becoming the largest in history and underscoring how excited many investors were about the company's prospects. However, SpaceX has moved sideways (at best) since going public. Thankfully for the bulls, there are still good reasons to think SpaceX could beat the market over the long run, and a recent development highlights that.
Image source: The Motley Fool.
SpaceX's current workhorse rocket is Falcon 9. The company first launched it in 2010 and describes it as the first orbital-class, rapidly reusable rocket. Falcon 9 has been instrumental in helping SpaceX significantly reduce launch costs and in building a constellation of Low Earth Orbit satellites for its connectivity business. The company now dominates the satellite-based connectivity and space launch markets.
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Nachrichten zu Tesla
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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30.09.26
|Elon Musk klärt auf: Dafür steht das Tesla-Logo wirklich (finanzen.at)
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29.09.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.09.26
|Tesla-Aktie verliert: Gehaltserhöhung von bis zu fünf Prozent für Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
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28.09.26
|ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
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28.09.26
|ROUNDUP: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
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25.09.26
|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|316,00
|0,11%
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