Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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08.09.2026 11:45:01

Fantastic News for Tesla Stock Investors!

Tesla (NASDAQ:TSLA) has significantly lagged broader equities this year, partly because its core electric vehicle (EV) business has faced headwinds. However, the company is working on projects that could substantially improve its financial results. One of them is its humanoid robot, which CEO Elon Musk claimed will be the "biggest product ever." The other is Tesla's robotaxi fleet, which, once it scales, could transform Tesla's business for the better.

The company has made progress on both fronts recently, and it even achieved an important milestone within its robotaxi business that investors should take note of.

Image source: The Motley Fool.

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19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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