27.01.2026 06:31:28
FANUC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
FANUC hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
