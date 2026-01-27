FANUC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FANUC hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at