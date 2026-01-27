|
FANUC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
FANUC hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 197,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
