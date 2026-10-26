FANUC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FANUC hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,52 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FANUC 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at