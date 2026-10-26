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26.10.2026 06:31:29
FANUC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
FANUC veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 44,98 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 242,67 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FANUC 211,21 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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