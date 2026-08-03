FANUC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FANUC hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 54,63 JPY, nach 40,56 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FANUC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 231,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 196,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at