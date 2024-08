FANUC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FANUC präsentierte in der am 29.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 30,46 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,82 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FANUC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 195,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 201,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at