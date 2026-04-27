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27.04.2026 06:31:29
FANUC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FANUC äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,49 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FANUC 1,39 Milliarden USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,590 USD, nach 0,520 USD im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 5,69 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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