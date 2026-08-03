FANUC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FANUC hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at