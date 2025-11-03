FANUC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FANUC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 44,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FANUC 43,71 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent auf 211,21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at