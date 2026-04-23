Far East Cable stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Far East Cable lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Far East Cable in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,90 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,87 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Far East Cable ein Gewinn pro Aktie von -0,140 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,06 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,08 Milliarden CNY ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,130 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 29,54 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at