Far East Cable veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Far East Cable präsentierte am 22.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,99 Prozent auf 7,67 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at