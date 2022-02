Far East Hospitality Trust Stapled Security legte Quartalsergebnis vor

Far East Hospitality Trust Stapled Security hat am 15.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,9 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,4 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,021 SGD. Im Vorjahr hatte Far East Hospitality Trust Stapled Security 0,017 SGD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies für das Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 83,25 Millionen SGD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahr, in dem ebenfalls 83,25 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,021 SGD je Aktie sowie einem Umsatz von 84,95 Millionen SGD gelegen.

Redaktion finanzen.at