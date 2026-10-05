Far East Holdings International LtdShs Aktie
WKN: A0DP40 / ISIN: HK0036029863
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05.10.2026 02:31:54
Far East Orchard crosses S$3 billion AUM target with stake buys in business trust managers
It is acquiring a 42% stake in Far East Hospitality Trust managers for S$28.3 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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