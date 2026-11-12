Far Eastern New Century: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Far Eastern New Century lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,64 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 TWD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Far Eastern New Century im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,85 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 61,50 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at