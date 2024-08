Far Eastern New Century hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Far Eastern New Century hat am 07.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 67,52 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 63,32 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at