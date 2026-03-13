|
13.03.2026 06:31:28
Far Eastern New Century legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Far Eastern New Century hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 TWD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 68,76 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,76 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Far Eastern New Century hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,55 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,00 TWD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,24 Prozent auf 270,95 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 254,06 Milliarden TWD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.