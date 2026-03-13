13.03.2026 06:31:28

Far Eastern New Century legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Far Eastern New Century hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 68,76 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,76 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Far Eastern New Century hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,55 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,00 TWD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,24 Prozent auf 270,95 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 254,06 Milliarden TWD gelegen.

