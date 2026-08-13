Far Eastern New Century verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Far Eastern New Century hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Far Eastern New Century ein EPS von 0,190 TWD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Far Eastern New Century mit einem Umsatz von insgesamt 69,27 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,09 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 15,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at