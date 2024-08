Far Point Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Far Point Acquisition A hat am 28.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Far Point Acquisition A im vergangenen Quartal 126,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Far Point Acquisition A 102,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at