AMBITION Aktie
WKN DE: A12ENS / ISIN: JP3128650003
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11.07.2026 10:07:19
Far-right AfD reaffirms ambition to govern Germany
The AfD has strengthened its hardline leadership despite ongoing scrutiny from Germany's domestic intelligence agencies. Co-leader Alice Weidel says the far-right party is ready to govern after strong polling gains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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