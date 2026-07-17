AMBITION Aktie

AMBITION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ENS / ISIN: JP3128650003

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17.07.2026 11:47:20

Far-right AfD reaffirms ambition to govern Germany

The AfD has strengthened its hardline leadership despite ongoing scrutiny from Germany's domestic intelligence agencies. Co-leader Alice Weidel says the far-right party is ready to govern after strong polling gains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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