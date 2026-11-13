Faraday Copper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Faraday Copper hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Faraday Copper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at