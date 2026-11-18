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18.11.2026 06:31:28
Faraday Future Intelligent Electric A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Faraday Future Intelligent Electric A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Faraday Future Intelligent Electric A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -232,800 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Faraday Future Intelligent Electric A 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2775,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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