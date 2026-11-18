Faraday Future Intelligent Electric A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Faraday Future Intelligent Electric A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -232,800 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Faraday Future Intelligent Electric A 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2775,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at