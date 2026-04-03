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03.04.2026 06:31:29
Faraday Future Intelligent Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Faraday Future Intelligent Electric hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,48 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen USD gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,140 USD. Im Vorjahr waren -19,610 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 0,54 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahres, in dem 0,54 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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