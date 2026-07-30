Faraday Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Faraday Technology lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,56 Prozent auf 3,31 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel hatte Faraday Technology 4,51 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at