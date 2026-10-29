Faraday Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Faraday Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,580 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,66 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,24 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at