Faraday Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Faraday Technology hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,58 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 TWD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Faraday Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,24 Milliarden TWD im Vergleich zu 2,88 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at