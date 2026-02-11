|
11.02.2026 06:31:28
Faraday Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Faraday Technology hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,80 TWD gegenüber 0,900 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,91 Prozent auf 2,81 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,95 Milliarden TWD gelegen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Faraday Technology ein EPS von 4,04 TWD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 17,99 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Faraday Technology 11,06 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!