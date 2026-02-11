Faraday Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Faraday Technology hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,80 TWD gegenüber 0,900 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,91 Prozent auf 2,81 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,95 Milliarden TWD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Faraday Technology ein EPS von 4,04 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 17,99 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Faraday Technology 11,06 Milliarden TWD umgesetzt.

