Farasis Energy (Gan Zhou) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Farasis Energy (Gan Zhou) A hat am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Farasis Energy (Gan Zhou) A ein EPS von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,95 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at