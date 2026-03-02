|
Farasis Energy (Gan Zhou) A präsentierte Quartalsergebnisse
Farasis Energy (Gan Zhou) A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 CNY gegenüber -0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,52 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Farasis Energy (Gan Zhou) A einen Umsatz von 2,47 Milliarden CNY eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,630 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,270 CNY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,23 Prozent auf 9,08 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
