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30.04.2026 11:02:38

Farben- und Dämmstoffspezialist Sto verdient 2025 dank Sparkurs mehr

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto (STO SECo) hat im vergangenen Jahr eine schwächere Nachfrage in der Baubranche zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte 2025 im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stühlingen mitteilte. Neben einer schwachen Baukonjunktur in vielen Kernmärkten hätte eine große Unsicherheit durch die globalen Krisen sowie unkalkulierbare Zoll- und Handelsbestimmungen belastet. In Deutschland seien die Genehmigungszahlen nur langsam gestiegen. So behinderten hohe Baukosten und bürokratische Hürden eine durchgreifende Belebung der Branche. Die Aktie war zuletzt unbewegt nach einer zunächst negativen Reaktion auf die Zahlen.

Operativ lief es für das Unternehmen dank Sparmaßnahmen besser: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 9,5 Prozent auf 64,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich zog der Nettogewinn um 4,3 Prozent auf 39,2 Millionen Euro. Die Gewinnausschüttung für 2025 an die Aktionäre will das Unternehmen stabil halten.

Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand um Konzernlenker Rainer Hüttenberger vorsichtig. Der operative Gewinn (Ebit) soll 2026 zwischen 56 und 76 Millionen Euro herauskommen. Damit könnte das Ergebnis um 18 Prozent steigen, aber auch im schlimmsten Fall 13 Prozent unter dem Vorjahreswert herauskommen. Der Umsatz soll auf 1,62 Milliarden Euro klettern. Zudem wurde der Vertrag von Hüttenberger und Vorstandsmitglied Désirée Konrad verlängert, wie das Unternehmen weiter mitteilte./mne/stk

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